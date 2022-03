Sospesa da Fifa e Uefa, ma la Russia rilancia: ci candidiamo a ospitare Euro 2028

La Russia è sospesa da tutte le competizioni internazionali. Una sanzione che Mosca contesta. Prima di tutto presentando ricorso. Ma non solo. La contestazione passa anche per atti di apparente normalità. Come la candidatura ad ospitare gli Europei di calcio del 2028 o del 2032.

La decisione è stata presa al termine di una riunione del Comitato esecutivo della Federcalcio russa. Per l'edizione del 2028 hanno già annunciato la loro candidatura congiunta il Regno Unito e l'Irlanda, mentre per il 2032 dovrebbe candidarsi l'Italia.

Rustem Saymanov, dirigente del Rubin Kazan e membro dell'Esecutivo della Federcalcio russa, ha sottolineato: "Non è uno scherzo. La vita per noi continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo chiuderci a Fifa e Uefa. Abbiamo organizzato tante manifestazioni ad alto livello, c'è ancora molto tempo, la situazione cambierà e abbiamo chiesto i documenti per studiare tutti i requisiti".