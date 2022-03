Calcio, Speranza scrive alla Figc: pubblico al 100% per Italia-Macedonia

“Nulla osta”. E' in queste 2 parole chiave il via libera assicurato dal ministro della Salute Roberto Speranza all'apertura totale dello stadio di Palermo per la partita dell'Italia del 24 marzo contro la Macedonia del Nord, decisiva per l'accesso ai Mondiali.

“Stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento”, il responsabile del dicastero della Salute ha scritto al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per annunciare l'ok alla “presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo”.

Una decisione che potrebbe anticipare quella su tutti gli stadi italiani. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha detto che “sicuramente entro la fine di marzo torneranno alla capienza del 100%''. In una intervista alla trasmissione ”In viva voce" di Rai Radio1, ha spiegato che ''ciò che dobbiamo guardare con grande attenzione non è tanto il numero dei contagi ma è la ricaduta e la pressione che questi contagi provocano sui nostri ospedali. Abbiamo bisogno che i nostri ospedali tornino e continuino l'attività primaria. C'è bisogno di recuperare il terreno perduto".