Campioni di scacchi russi a Putin, stop alla guerra

Ieri il capitano della squadra di scacchi ucraina, Oleksandr Sulypa, ha preso le armi e si è unito alla resistenza contro l'esercito russo. Mentre la FIDE, l’organo di rappresentanza mondiale degli scacchisti, ha deciso di togliere alla Russia le Olimpiadi degli scacchi, che erano state programmate per Luglio-Agosto a Mosca. La Russia e la Bielorussia sono entrambe bandite dallo svolgimento di competizioni ed eventi ufficiali. La FIDE inoltre, ha comunicato che terminerà tutti gli accordi di sponsorizzazione con società russe o bielorusse sanzionate oppure controllate dallo stato: "La Federazione Internazionale degli Scacchi esprime la sua grave preoccupazione per l’azione militare iniziata dalla Russia in Ucraina - così in un comunicato - la federazione è unita contro le guerre e condanna qualsiasi uso di mezzi militari per risolvere conflitti politici".