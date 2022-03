Russia: cantante di origini ucraine arrestato per 'estremismo'

Il cantante Igor Levchenko, molto famoso in Russia, ma originario dell'Ucraina è stato arrestato per "estremismo" a causa di un video e una canzone contro la guerra, postati sui social. La notizia è stata resa nota dalle autorità russe e ripresa dal quotidiano russo MK .

“Il cantante Igor Levchenko è stato arrestato per osservazioni su operazioni speciali”. Questo è il titolo, letteralmente tradotto, usato dal quotidiano per raccontare la vicenda del blogger e cantante molto popolare in Russia. Avrebbe rilasciato dichiarazioni, continua il quotidiano, sulla cosiddetta ‘operazione speciale’ della Russia in Ucraina e, per questo motivo “contro di lui è stato avviato un procedimento penale per incitamento all’odio o all’inimicizia”.

Il cantante 26enne, originario dell’Ucraina ma residente in Russia, per la precisione a Krasnogorsk nella regione di Mosca, dopo l’inizio della ‘operazione speciale’, secondo il quotidiano russo, avrebbe fatto dichiarazioni provocatorie cantando una canzone a sostegno dell’Ucraina.

Questo che segue è il post con la canzone