Caro energia, Draghi: la sfida va oltre la guerra, serve una risposta europea

“La sfida dell'energia va oltre l'emergenza della guerra, serve una risposta europea”. Così il premier Mario Draghi, al termine dell'incontro tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo a Villa Madama, in vista del Consiglio Europeo della prossima settimana. Il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, e quello portoghese, Antonio Costa, in presenza, mentre il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha partecipato al vertice in videoconferenza.

"L'Unione Europea ha reagito con unità e determinazione all'aggressione dell'Ucraina. Dobbiamo mostrare la stessa coesione e la stessa convinzione nel tutelare le nostre economie dalle conseguenze della guerra, in particolare dai rincari energetici ma non solo", ha sottolineato Draghi.

"Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Sanchez, il Primo Ministro Costa e il Primo Ministro Mitsotakis per la loro partecipazione a questo incontro. La vostra presenza è la dimostrazione della grande amicizia tra i nostri Paesi. Un legame che va molto indietro nel tempo, e che oggi si esprime nei forti rapporti sociali, culturali, economici tra i nostri cittadini e le nostre aziende".

"Abbiamo molte sfide comuni, a cui vogliamo trovare risposte comuni - insieme a tutti gli altri partner dell'Unione Europea. La sfida più urgente - e anche il principale argomento di questo vertice - è quella dell'energia. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha aperto una fase di forte volatilità sui mercati delle materie prime, che si è aggiunta ai rincari che avevamo già osservato nei mesi scorsi. Dobbiamo intervenire subito, c'è la sensazione di fare qualcosa di significato immediatamente, per difendere il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle più vulnerabili, sostenere il tessuto produttivo, proteggere la ripresa".

"La guerra in Ucraina ha dimostrato come questo sia un obiettivo necessario e urgente, in piena complementarità con la Nato. Una difesa europea più forte rende la Nato più forte" e quindi, ha proseguito, "Questi impegni saranno suggellati, la settimana prossima, al Consiglio Atlantico straordinario e nell'incontro del Consiglio Europeo col Presidente Biden e poi al Vertice Nato a Madrid di fine giugno".

Draghi ha parlato di una "naturale convergenza di vedute" con gli altri tre leader, prospettando un "approccio comune per il prossimo Consiglio europeo".

Il vertice si è tenuto nella sala della Contessa a Villa Madama, tra bandiere listate a lutto per la giornata in memoria delle vittime del Covid.

Sul podio dove i capi dei governi hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, le bandiere di Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Unione europea sono listate con un un fiocco nero. "Ricordo tutte le persone morte durante la pandemia e i loro cari. a loro la vicinanza del governo e mia personale", ha detto il premier italiano Mario Draghi.