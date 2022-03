Cartabia: "Se l'elezione di una donna a capo di un'istituzione fa notizia c'è ancora strada da fare"

Il gap di genere è ancora troppo presente nel mondo della giustizia e delle istituzioni e, in occasione della Giornata internazionale della donna, anche Marta Cartabia è intervenuta sul tema.

La ministra della Giustizia italiana punta il dito proprio sulla realtà da cui proviene e che presiede: “L'elezione o la nomina di una donna a capo di un'istituzione fanno ancora notizia. Ciò significa che c'è ancora molta strada da fare. I dati confermano che c'è ancora un ampio divario di genere nelle istituzioni pubbliche: in media, i parlamenti degli Stati membri dell'UE hanno solo il 32% dei seggi detenuti da donne" e "nessun parlamento in Europa ha una maggioranza di donne".

La dichiarazione arriva dall’Expo di Dubai, Padiglione Italia, dai microfoni dell'evento "Women's Status in Institutions and Culture. “Se ci concentriamo sulla divisione giudiziaria, secondo l'ultimo rapporto della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, le donne costituivano il 61% della magistratura nei paesi OCSE-UE, variando dall'81% in Lettonia a 33 % nel Regno Unito. Eppure – ha continuato la ministra - ai vertici giudiziari e alla Corte suprema, le cifre sono invertite. Le donne sono ancora sottorappresentate come capi dei tribunali e capi dei pubblici ministeri, a conferma che maggiore è il livello gerarchico, minore è il numero delle donne. E il mio Paese non fa eccezione".

Lavoro, covid e parità di genere – con un occhio alla crisi internazionale

La ministra della Giustizia è quindi intervenuta sulla questione lavoro e covid: "In Italia, c'è stato un aumento rilevante del Pil e del numero di occupati negli ultimi mesi, ma questa ottima notizia contrasta con una diminuzione delle opportunità per le donne. Vorrei anche sottolineare ancora una volta che la pandemia ha anche aggravato la violenza di genere. La storia mostra che le crisi internazionali impongono un onere più pesante sulle spalle delle donne. Secondo il Global Gender Gap 2021, la pandemia ha ritardato notevolmente la riduzione del divario di genere e ha ulteriormente esteso il tempo necessario per raggiungere la completa parità di genere nel mondo. Si stima che richieda 135,6 anni - 36 anni in più rispetto a quanto stimato di recente. E le notizie e le immagini drammatiche provenienti dall'Ucraina suscitano ulteriori preoccupazioni per questo tipo di ricaduta a lungo termine".

La ministra ha poi espresso un pensiero anche per le donne ucraine in questo terribile momento: “In questa giornata di visita all'Expo ho voluto fare tappa al padiglione dell'Ucraina come segno di vicinanza e partecipazione al popolo ucraino" e "un pensiero va a tutti i civili, ma in questo giorno in particolare va alle donne. Storicamente è proprio sulle persone più vulnerabili, le donne, i bambini, gli anziani, che qualunque crisi" come la pandemia e la guerra "colpisce in modo particolare".

Il plauso dell'Anf, Associazione Nazionale Forense

Alle parole della Cartabia ha risposto con un plauso l’Anf, Associazione nazionale Forense, che a sua volta evidenzia la disparità di trattamento economico uomo – donna nell’ambito dell’avvocatura. “Se in termini assoluti sembra ormai raggiunta la parità di genere in entrambe le categorie, resta ancora da colmare lo scarto a livello salariale e di progressione professionale. Se sotto i 30 anni avvocati e avvocate sono praticamente appaiati nei redditi dichiarati, circa 15 mila euro l'anno i primi, circa 12.500 le seconde, questa differenza va progressivamente aumentando nelle fasce d'età superiori, fino a scavare un vero e proprio abisso retributivo”, così il segretario generale Giampaolo di Marco che ha aggiunto “è soprattutto un tema di ammodernamento del Paese”.