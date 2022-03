Caserta, bimba di 10 anni cade dal balcone di casa. Ricoverata in ospedale, è grave

Una bambina di 10 anni è caduta dal balcone di casa a Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la piccola è precipitata dal secondo piano, finendo nel cortile dell'edificio, che si trova in via Martiri Cristiani. In casa, al momento dei fatti, erano presenti i genitori. La bimba è stata immediatamente soccorsa e portata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Caserta, dove è tuttora ricoverata; le sue condizioni sarebbero gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere.