Castel Gandolfo: bimbo di due anni scappa nella notte. Ai carabinieri dice "Sono Batman"

Ore di ansia e di paura per una coppia di genitori in vacanza a Castel Gandolfo, in provincia di Roma, dopo che il figlio, un bambino di soli 2 anni e mezzo è scomparso questa notte per alcune ore senza lasciare tracce. La storia fortunatamente ha avuto un lieto fine, perché il piccolo, allontanatosi di un paio di chilometri in pigiama e senza scarpe dal residence dove i genitori avevano preso in affitto un appartamento per qualche giorno, è stato ritrovato e consegnato ai carabinieri. Lo avevano messo regolarmente a letto, poi nella notte il bambino si è alzato ed è uscito da casa.

“Volevo giocare con il cagnolino”

A trovarlo è stato il proprietario di una villetta poco distante dal residence, svegliato alle 2 di notte dall'allarme. L'uomo, avvertiti strani rumori in giardino, si è accorto che c'era un bambino accanto al suo cane. "Sono venuto per giocare con il cagnolino", si è giustificato il piccolo. Dopo un momento di comprensibile imbarazzo, l'uomo ha chiamato il 112. Quando si sono presentati i carabinieri di Castel Gandolfo, il piccolo, prima di salire sull’auto di servizio ha detto: "Sono Batman".

I militari hanno chiesto al bambino "Ma come hai fatto ad uscire da casa? Dove abiti?". "Vi rispondo se mi date della cioccolata", ha risposto il minore. Dopo aver ricevuto il cioccolatino il bambino ha spiegato come raggiungere il residence, a ridosso di un campo di golf e del lago, nel quale viveva con i suoi genitori. Padre e madre del piccolo non credevano ai loro occhi mentre il figlio raccontava la strada percorsa, ignaro dei pericoli cui poteva andare incontro.