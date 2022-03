Spaccio di sostanze stupefacenti, 12 arresti in provincia di Napoli

Con l'accusa di spaccio di sostanze illegali e 12 persone sottoposte a misure cautelari, di cui 9 arrestate in fragranza di reato, si è conclusa l’indagine dei carabinieri di Castellamare di Stabia iniziata nel novembre del 2019 e che ha portato anche al sequestro di 34 chili di marijuana, oltre 2 chili di cocaina, 50 grammi di hashish e due pistole clandestine assieme a numerosi proiettili.

Il gruppo, dedito al traffico di sostanze stupefacenti, aveva la base in un appartamento nel centro antico del comune campano. Secondo gli inquirenti, a capo della banda sarebbero Maurizio Vitale, 34 anni e Ciro Vitale, 44, detto Cirillone: stando all'accusa i due si sarebbero occupati per anni in prima persona del rifornimento di droga, definendo ruoli e compensi spettanti a ognuno dei componenti del gruppo, occupandosi anche del mantenimento delle famiglie dei detenuti e della loro difesa.

Stando ai capi di accusa si tratterebbe di una vera e propria associazione a delinquere che, maturata all’interno di un contesto socio-criminale avviato da anni, poteva contare anche sulla facile disponibilità e reperimento di armi da fuoco. All’interno del giro degli arrestati negli anni passati si erano già verificati negli anni degli omicidi e agguati legati proprio al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività dell’Arma, basata su lunghi mesi di intercettazioni, ha quindi portato all’arresto in fragranza di reato i criminali: otto indagati sono subito finiti in carcere, tre agli arresti domiciliari e un’altra persona del giro è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castellammare di Stabia.