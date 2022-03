Catasto, bocciata la soppressione della riforma per un solo voto: la maggioranza si spacca

La commissione Finanze della Camera ha respinto l'emendamento del centrodestra che voleva cancellare l'articolo 6 della delega fiscale e quindi lo stop alla revisione del catasto con la nuova mappatura dal 2026, aggiornando i valori di mercato degli immobili. La votazione è finita con un solo voto di scarto, 23 a 22, con Lega, Forza Italia e Fdi che hanno votato insieme per abrogare la riforma, spaccando quindi la maggioranza di governo. A complicare ulteriormente la questione, l'intervento per niente conciliante di Matteo Salvini che, dicendosi “esterrefatto”, ha chiesto un appuntamento al presidente del Consiglio Mario Draghi. “Non mi spiego l’insistenza di queste ore sulla revisione del catasto e il conseguente, negativo segnale di un futuro aumento di tasse” ha dichiarato il leader della Lega, dopo le tensioni delle ultime ore nella maggioranza.

La protesta di Pd, 5S e Leu

Immediate le reazioni di protesta da parte di Pd e 5S: “La decisione del centrodestra di insistere con la divisione della maggioranza sulla riforma del catasto, ignorando tutto quello che sta succedendo, è letteralmente irresponsabile. Ed anche un po' ridicola” scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea Marcucci. Gli fa eco Vita Martinciglio, capogruppo dei 5S in commissione Finanze: “Sul mancato accordo in merito alla riforma del catasto, trovo irrispettoso e strumentale l'atteggiamento di Lega e soprattutto di Forza Italia, i cui ministri avevano espresso voto favorevole in Consiglio dei ministri. Nel pieno delle trattative, con il M5S che si era dichiarato disponibile a una mediazione, le dichiarazioni fuori luogo del capogruppo forzista rappresentano una mancanza di rispetto, anche istituzionale, oltre che una mistificazione della realtà, in quanto è scritto a chiare lettere che non vi sarà alcuna conseguenza nell'imposizione immobiliare”. Martinciglio fa riferimento alle parole di Antonio Martino, capogruppo forzista in commissione Finanze, che si era detto “rammaricato” per non aver potuto disporre di più tempo per cercare di arrivare a una mediazione.

“Sulla riforma del catasto la Lega ha iniziato la propria campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, lanciando slogan sugli aumenti delle tasse sulla casa. Nel corso della giornata in commissione Finanze, non è stato fatto nulla per trovare un accordo da parte del centrodestra. Forza Italia si contraddice, dopo che ha votato il testo della delega nel Consiglio dei ministri” dichiara invece Luca Pastorino, deputato di Leu e capogruppo in commissione Finanze.

Fdi: "No a nuove tasse sulla casa"

Le repliche da destra non si fanno attendere: “Porre la riforma del catasto come la condizione per la sopravvivenza del governo Draghi dimostra quanto questo esecutivo sia lontano dalla realtà e dai problemi degli italiani. Fratelli d'Italia continuerà a mantenere l'impegno preso con gli elettori di centrodestra: no a nuove tasse sulla casa. Per questo la nostra posizione rimane la stessa: la riforma del catasto non è una priorità e va stralciata dalla delega fiscale” dichiarano Marco Osnato, Lucia Albano e Galeazzo Bignami, deputati di Fratelli d'Italia e componenti della commissione Finanze.