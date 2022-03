Centrale di Chernobyl in mano russa: sostituito il personale che non tornava a casa da giorni

C’era grande preoccupazione per i lavoratori della centrale nucleare di Chernobyl occupata dai militari russi, in Ucraina. La loro ultima rotazione, senza che fossero riusciti a staccare per tornare a casa, risaliva al 20-21 marzo, quando un gruppo aveva dato il cambio ai colleghi che erano alla centrale dal giorno prima che i militari russi entrassero nell’area dell’impianto.

Poi la rassicurazione: si è riusciti a far ruotare il personale ucraino tenuto in ostaggio dagli occupanti.

Il problema si era posto dopo che ieri i militari russi hanno preso la vicina cittadina di Slavutych, dove molti tra i dipendenti della centrale vivono.

Ad annunciarlo proprio il sindaco di Slavutych Yuriy Fomichev in tv, citato da Ukrainian Pravda.

L’allarme era stato lanciato poche ore prima dall’agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che aveva espresso preoccupazione per i lavoratori della centrale.

In particolare, in un comunicato citato dal Guardian, il direttore dell’Aiea Rafael Mariano Grossi, si era detto preoccupato per il fatto che i lavoratori possano staccare, rispettare i turni e tornare a casa a Slavutych per riposare.

“Abbiamo trovato volontari, sono veri eroi. questa è una decisione consapevole della gente: andare a lavorare alla centrale nucleare di Chernobyl, rendendosi conto che potrebbe volerci molto tempo per essere sostituiti”, ha spiegato il sindaco Fomichev.

“Non si tratta di un vero e proprio ripristino del sistema del lavoro e di sostituzione del personale, ma sono in corso trattative per una rotazione più frequente”, ha precisato il primo cittadino di Slavutych.