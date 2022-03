Mariupol pronta per l'evacuazione. Il sindaco: "La tregua viene violata"

È iniziato alle 8 ora italiana il cessate il fuoco annunciato dal ministero della Difesa russo, per consentire l'evacuazione dei civili dalla città ucraina di Mariupol. "Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha", ha affermato il ministero russo della Difesa citato dall'agenzia Tass.

È partita così la corsa contro il tempo per lasciare la città che da cinque giorni è sotto pesanti bombardamenti, senza luce né acqua. Ma il vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, riferisce alla Bbc che "non c'è il cessate il fuoco a Mariupol e non c'è il cessate il fuoco lungo tutto il percorso". "I russi continuano a bombardarci e a usare l'artiglieria. È pazzesco", prosegue. "I nostri civili sono pronti a fuggire ma non possono scappare sotto i bombardamenti". Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, comunica sul canale Telegram che l'evacuazione della città è stata rinviata a causa degli attacchi da parte russa.

Questa mattina il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato che sono stati istituiti corridoi umanitari per consentire l'evacuazione dei cittadini: "Siamo riusciti a ottenere un accordo per fornire assistenza a quelle città in Ucraina che si trovano nella situazione più tremenda e terribile, Mariupol e Volnovakha, per salvare bambini, donne e anziani. Per fornire farmaci e cibo a chi sta lì in quei luoghi", ha detto in un messaggio. E ancora: "Facciamo tutto il possibile dalla nostra parte per assicurarci che questo accordo funzioni, per quanto riguarda i corridoi umanitari e vedremo se potremo andare ancora oltre i nostri negoziati con la Russia".

Il vicesindaco di Mariupol stima che "in totale tra le 7-9mila persone possano scappare in autobus e in auto privata, se il cessate il fuoco regge". "L'accordo è stato stipulato poche ore fa, è stato annunciato, e abbiamo confermato che il cessate il fuoco è iniziato alle 9 ora locale. Abbiamo immediatamente avviato la nostra procedura per cercare di evacuare le persone. Abbiamo organizzato 50 autobus e pensiamo che 5-6mila persone possano viaggiare in autobus verso Zaporizhzhia", ha spiegato specificando che "le persone possono anche partire con un'auto privata".

E ancora: "Non ci sono treni in funzione perché le infrastrutture ferroviarie sono state distrutte dalle truppe russe. Non abbiamo ancora alcuna garanzia da parte russa che il cessate il fuoco continuerà domani. Stiamo lavorando su questo ora". La città "è rimasta senza infrastrutture per quattro giorni, quindi è difficile fornire informazioni alle persone", ha precisato. "I negoziati per il cessate il fuoco sono andati avanti per tutta la notte", ha ricordato Orlov.

"Non abbiamo altra scelta che lasciare la città", ha sottolineato il sindaco di Mariupol Boychenko, in una breve dichiarazione rilasciata questa mattina dopo l'annuncio della tregua. "Cari, cari residenti di Mariupol, da oggi comincia in città l'evacuazione dei civili. Questa non è una decisione facile, ma come ho sempre detto, Mariupol non è un insieme di strade e di case. Mariupol è i suoi abitanti. Siamo voi ed io", ha aggiunto il sindaco. "Il nostro principale compito è ed è sempre stato quello di proteggere le persone. Nelle condizioni che vedono la nostra città costantemente sotto il fuoco spietato degli occupanti, non c'è altra soluzione che mettere in condizione i residenti, ovvero voi ed io, di lasciare Mariupol in sicurezza".

"Ci saranno diversi step dell'evacuazione, spalmati su diversi giorni in modo che chiunque voglia partire lo possa fare con effetto immediato", ha detto sul canale Telegram il sindaco Boichenko aggiungendo però che il cessate il fuoco delle forze russe non è stato totalmente rispettato.

Le autorità municipali di Mariupol affermano che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato. Lo riferisce il Guardian citando media internazionali. "Stiamo negoziando con la parte russa la conferma della tregua lungo l'intero percorso di evacuazione" fa sapere in un comunicato, ovvero lungo Mariupol, Nikolske, Rozivka, Polohy, Orikhiv, Zaporizhzhia.

In un messaggio pubblicato su Telegram, le autorità municipali di Mariupol affermano che si combatte ancora nella regione di Zaporizhzhia, che è dove il corridorio umanitario si conclude. Lo riferisce la Bbc.