Champions League: ci sarà Chelsea-Real Madrid. E il City ospita l'Atletico

Dopo l'uscita della Juventus, la Champions League non è più un affare per le italiane. Ma via via che ci si avvicina alla finale, ovviamente tutto si fa più interessante. Oggi nella sede dell'Uefa di Nyon sono stati effettuati i sorteggi per i quarti di finale.



In una situazione di piena crisi, dopo le sanzioni internazionali che hanno colpito il proprietario Abramovich, il Chelsea prosegue il suo percorso e dovrà vedersela con il Real Madrid. In programma anche un'altra sfida tra Inghilterra e Spagna, e sarà quella tra Manchester City e Atletico Madrid.



Nelle 8 squadre dei quarti c'è una terza spagnola, il Villareal, che ha fatto fuori agli ottavi la Juve. La squadra di Unai Emery ospiterà il Bayern Monaco.



A completare il quadro la sfida tra Benfica e Liverpool.