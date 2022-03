Christie's: all'asta ritratto di Andy Warhol di Marilyn, per 200 milioni di dollari

La famosa casa di aste londinese Christie's ha annunciato che a maggio metterà all'asta il celebre ritratto di Marilyn Monroe, realizzato da Andy Warhol, il cui valore è stimato in 200 milioni di dollari: una cifra che la renderebbe l'opera d'arte del XX secolo, la più cara mai venduta all'incanto. Si tratta del quadro chiamato "Shot Sage Blue Marilyn", dipinto nel 1964 a due anni dalla scomparsa della famosa attrice.

Si tratta degli uno degli iconici ritratti pop di Marilyn realizzati dall'artista americano, il quadro misura 101.6 x 101.6 centimetri, e l'opera - così Christie's in un comunicato - è stata consegnata dalla Fondazione Thomas e Doris Ammann di Zurigo: tutti i proventi della vendita andranno a beneficio dell'ente, che si dedica a migliorare la vita dei bambini di tutto il mondo grazie alla fornitura di programmi di assistenza sanitaria ed educativa.

Sarà dunque - con il 100% dei proventi destinati in beneficenza - anche l'asta filantropica con il più alto incasso, dopo la vendita del catalogo "The Collection of Peggy and David Rockefeller", avvenuta nel 2018.