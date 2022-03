Cibo e carburante, la corsa alle scorte. La paura di non avere provviste che ricorda il lockdown

Un’altra giornata di code alle pompe di benzina e nei supermercati. Sono scene che ci riportano a due anni fa, al primo lockdown ma, stavolta è “effetto guerra”, una paura che ha portato molte persone ad affollarsi per fare un pieno e riempire la dispensa di farine, olio e prodotti in scatola. Un timore cominciato venerdì con una fake news che si è diffusa sui social relativa alla Sardegna. Un file audio che minacciava lo stop dei rifornimenti alimentari per lo sciopero dei camionisti sull’isola. Un timore infondato che però ha avuto il sopravvento. A pioggia poi in tante altre città italiane si sono moltiplicate le corse alla spesa e alla benzina. Da nord a sud per accaparrarsi i beni che si teme possano scarseggiare nei prossimi mesi o subire forti rincari. In Abruzzo vengono segnalati assalti agli scaffali di farina e olio di semi e i supermercati sono stati costretti a razionare le vendite .Lo stesso hanno fatto alcuni supermercati a Firenze limitando a massimo quattro pezzi per cliente alcuni beni “particolarmente sensibili che arrivano dalle zone interessate dal conflitto” cioè “olio di semi di girasole, farina e zucchero. A Bolzano in un ipermercato della zona industriale, come in molti altri alimentari, gli scaffali sono stati svuotati di pasta, riso, farina, passate. Code a Roma, Milano e Torino.