La Cina dopo il discorso di Biden: "Il dialogo è l'unica via contro la crisi"

Abbassare i toni come soluzione alla guerra in Ucraina. E' il monito della Cina che vede "il dialogo e la negoziazione" come "l'unico modo corretto per risolvere la questione ucraina: ciò che tutte le parti devono fare urgentemente ora è alleviare la situazione, promuovere i colloqui e porre fine alla guerra, piuttosto che intensificare i conflitti".

Lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri Wang Wenbin a una domanda sulle dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden che nel weekend, dalla Polonia, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin "non può continuare a restare al potere", definendolo anche un "macellaio". Parole forti che sono state respinte dal Cremlino, entrate al centro di una polemiche, e da cui alcuni leader alleati hanno preso le distanze.

Il portavoce - riporta l'emittente televisiva statale cinese Cgtn - ha chiesto agli attori coinvolti nella crisi di agire per una "de-escalation" della crisi.