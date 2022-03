Cina, si schianta Boeing 737 della China Eastern Airlines con 132 persone a bordo

La televisione di stato cinese ha riferito che un Boieng 737 di China Eastern Airline con 132 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi, vicino alla città di Wuzhou. Si tratta del volo MU5735 Kunming da Kunming a Canton. L’aereo ha provocato un vasto incendio cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng. Lo riferiscono i media ufficiali, tra cui la Cctv e la Xinhua.Sui social media in mandarino, intanto, sono state già diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano. A bordo sono stati segnalati123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio.

Il Boeing 737 bimotore a corridoio singolo è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Al momento non è chiaro quale sia il tipo di 737 coinvolto nell'incidente. La China Eastern usa diversi modelli di questo velivolo, compresi il 737-800 e il 737 Max. La versione 737 Max in passato è stata tenuta a terra in tutto il mondo a seguito di due grandi incidenti: l'ente regolatore dell'aviazione cinese ha dato il via libera al ritorno in servizio di questo aereo l'anno scorso. China Eastern è una delle tre più grandi compagnie aeree della Cina