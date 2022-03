Cinque consigli per consumare meno sale a tavola

Cinque grammi, tra quelli naturalmente presenti negli alimenti e quelli (discrezionalmente) aggiunti. Ovvero: l'equivalente di un cucchiaino da caffè. A tanto ammonta il quantitativo giornaliero di sale che potremmo consumare, per non mettere a rischio il cuore e le arterie. La precisazione viene nel corso della settimana per la riduzione dei consumi di sale promossa dalla «World Action Salt, Sugar and Health», associazione con partner in 100 Paesi di diversi continenti. Tema del 2022: «Cambia l’abitudine», per sensibilizzare l’industria alimentare a ridurre il contenuto di sale nei propri prodotti.



Troppo sale fa salire la pressione sanguigna

ll sale da cucina contiene sodio. È questo minerale a favorire l’aumento della pressione sanguigna, principale fattore di rischio per l'insorgenza dell'infarto del miocardio e dell'ictus cerebrale. Diversi studi hanno inoltre evidenziato come un eccessivo introito di sale possa aumentare il rischio di sviluppare l'osteoporosi, l'insufficienza renale e alcuni tumori dell'apparato digerente: in particolare dello stomaco. Il consumo va ridotto a partire dall'età infantile: motivo per cui si raccomanda di non aggiungere sale nelle pappe dei bambini, almeno per tutto il primo anno di vita. Oltre a fare prevenzione, in questo modo si educano anche i bambini alla scoperta dei sapori autentici degli alimenti.



Meno sale a tavola: ecco come

Per raggiungere l'obiettivo, gli esperti della «World Action Salt, Sugar and Health» hanno redatto cinque consigli utili (per la salute) e sostenibili (per il palato). Primo: scolare e sciacquare verdure e fagioli in scatola e mangia più frutta e verdure fresche. Secondo: provare a diminuire gradualmente l'aggiunta di sale ai piatti preferiti. Terzo: usare erbe, spezie, aglio e limone al posto del sale per aggiungere sapore alle pietanze. Quarto: mettere il sale e le salse salate lontano dalla tavola. Quinto: controllare le etichette dei prodotti alimentari prima di acquistarli, in modo da scegliere quelli a minor contenuto di sale. Quanto alle regole da seguire a tavola, la dieta mediterranea rimane la più indicata. A confermarlo uno studio condotto lo scorso anno dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e pubblicato sulla rivista «Nutrients», da cui si evince che la consapevolezza e i comportamenti più idonei a proteggere la salute sono tanto più elevati quanto maggiore è il grado di adesione a uno schema alimentare che prevede ampio spazio dato agli alimenti di origine vegetale e al consumo di prodotti non ultralavorati: tutti accompagnati da un ridotto apporto di sodio.



I consumi in Italia

Il consumo di sale nella popolazione italiana adulta è in media circa doppio rispetto alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e maggiore nelle regioni del Sud. Quello che emerge è che il consumo di sale è inversamente proporzionale ad alcuni determinanti sociali per la salute: dall'età al livello di istruzione, dalla disponibilità economica al tipo di occupazione. In queste categorie, l'accesso alle informazioni è spesso inadeguato e il consumo di alimenti pronti e ultraprocessati (preparati con maggiori quantità di sale) più frequente. Particolare attenzione va posta anche nei confronti degli adolescenti, risultati più avvezzi ad aggiungere il sale alle pietanze già cotte e meno portati a controllare il contenuto di sale degli alimenti confezionati e a richiedere prodotti poco salati quando mangiano fuori. Dall’indagine è emerso pure che le persone occupate in lavori manuali presentano un consumo di sale maggiore rispetto a coloro che sono impegnati in ruoli amministrativi e manageriali. Idem dicasi in relazione al grado di istruzione: con gli italiani in possesso della licenza elementare che consumano più sale rispetto ai diplomati e ai laureati.



Meno sale, ma iodato

Il sale da consumare - cinque grammi - dovrebbe essere sempre iodato. Lo iodio è alla base della sintesi degli ormoni tiroidei: indispensabili per la crescita corretta dell’organismo e per il buon funzionamento del metabolismo. A tredici anni dall’approvazione della legge 55/2005 che ha introdotto il programma nazionale di iodoprofilassi, secondo cui è prevista la vendita obbligatoria del sale iodato in tutti i punti vendita e l’utilizzo del sale iodato nella ristorazione collettiva e nell’industria alimentare, lo stato nutrizionale iodico degli italiani è migliorato. Ogni grammo di sale arricchito - vale comunque per tutti la raccomandazione di non superare i cinque grammi di sale al giorno, a eccezione delle donne in gravidanza - apporta trenta microgrammi di iodio in più. Dunque, nel caso di un individuo adulto, circa un quinto di quello che occorre assumere ogni giorno.