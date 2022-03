Cisgiordania: un altro manifestante palestinese ucciso in scontri con Israele

Un altro manifestante palestinese è stato ucciso oggi dall'esercito israeliano durante scontri nei pressi del campo profughi di Qalandiya in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Sanità palestinese che ha identificato l'uomo in Alaa Shaham, aggiungendo che "è stato colpito alla testa da pallottole vere". Nella stessa occasione ha proseguito altri 6 manifestanti sono stati feriti. L'esercito israeliano per ora non ha commentato l'episodio. Quello di Qalandya è il secondo palestinese ucciso oggi, dopo quello della notte scorsa nel campo profughi di Balata (presso Nablus, Cisgiordania) durante una operazione delle forze armate israeliane. In un incidente separato, avvenuto nella località beduina di Rahat nel Negev, è rimasto ucciso un uomo che aveva sparato contro agenti in borghese della Guardia di frontiera.