Biden a colloquio con gli alleati europei. Media russi: "10.000 nostri soldati morti". Bombe su Kiev

Il 26° giorno di guerra si apre con il ritorno del negoziato, ancora una volta senza frutti, le posizioni sembrano di nuovo lontane: "Kiev non accetterà nessun compromesso sull'integrità territoriale e sulla sovranità dell'Ucraina", così il negoziatore ucraino, Mykhaylo Podolyak, mentre Zelensky annuncia che un eventuale accordo con Mosca "sarà sottoposto a referendum". Dopo una notte di bombardamenti, 8 morti in un centro commerciale di Kiev. Secondo l'esercito di Kiev, ci sono state oltre 3mila vittime a Mariupol: "Molti cadaveri restano insepolti sulle strade", così il comandante del distaccamento di Azov, il maggiore Denys Prokopenko. Intanto, giallo sui media russi: "Quasi 10mila soldati morti dall'inizio del conflitto", a scriverlo è il giornale filo governativo, Komsomolskaya Pravda, in un articolo però subito dopo rimosso dalla censura. Il giornale ha denunciato un attacco hacker.

Ma è una giornata intensa per il ritorno dei colloqui ad alti livelli europei ed atlantici per cercare di dare un ulteriore giro di vite sulle sanzioni: il presidente americano, Joe Biden, pressa gli alleati in vista degli incontri bilaterali previsti nei prossimi giorni in Europa: un’ora di conversazione al telefono con tutti i leader europei, tra i quali il premier italiano, Mario Draghi. Oltre al supporto alla popolazione civile ucraina, il presidente Usa punta a un ulteriore inasprimento delle sanzioni alla Russia. Gli Stati Uniti annunciano che hanno promesso a Kiev i sistemi di difesa antimissile chiesti dall’Ucraina, inclusi quelli di fabbricazione sovietica e gli S-300. L’Unione Europea torna ad insistere, invece, sulla difesa comune: con l’approvazione della "bussola strategica", che istituisce la capacità di schierare rapidamente fino a 5mila soldati per diversi tipi di crisi.

Il Consiglio europeo approva formalmente il nuovo dispositivo di difesa: "In un momento in cui siamo testimoni del ritorno della guerra in Europa - così il comunicato congiunto - un piano ambizioso di azione per rafforzare la sicurezza dell'Unione e la politica di Difesa, entro il 2030".

EU Media Vertice ministri Esteri-Difesa Ue

Ma i ministri degli Esteri dell'Ue si presentano a Bruxelles invece divisi su quale strategia adottare per il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia: "Inevitabile affrontare il settore energetico, in particolare petrolio e carbone che sono facilmente sostituibili", così il ministro lituano, Gabrielius Landsbergis, ma non c'è unione su questo punto tra i 27, soprattutto per quanto riguarda il gas russo - da cui dipendono in maniera rilevante tanti paesi, e soprattutto Italia e Germania. A favore di "chiudere i rubinetti del gas di Putin", i paesi Baltici ed altri, anche Irlanda, Romania e Slovacchia si dicono "aperti" al dibattito. Un aspetto su cui c'è comunione d'intenti tra i paesi dell'Unione e gli Usa è l'aiuto militare alla resistenza ucraina: il Pentagono annuncia "consultazioni per fornire a Kiev difesa aerea a lungo raggio", non solo contraerea, ma missili di gittata maggiore per intercettare dunque quelli da crociera con i quali la Russia sta flagellando tutto il paese lanciandoli direttamente dal suo territorio. Anche Josep Borrell - l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza - annuncia "l'accordo politico per altri 500 milioni di euro all'European peace facility: il Fondo europeo per la pace".

AP Photo/Petros Giannakouris Profughi ucraini in un entro d'accoglienza in Polonia