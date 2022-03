Per qualcuno la notte è un incubo a occhi aperti. C'è chi fa fatica a prendere sonno. Altri si addormentano subito, ma poi si risvegliano dopo un paio d'ore e non riescono più a riposare. E c’è chi si sveglia prestissimo, salvo accusare poi una sonnolenza latente durante il resto della giornata. A ciò occorre aggiungere che Covid-19 non ha certo reso il sonno degli italiani più sereno. Anzi: le preoccupazioni e lo stress della situazione hanno peggiorato la qualità del nostro sonno. E - secondo gli esperti - i disturbi sarebbero addirittura raddoppiati negli anni della pandemia.

Se il sonno è poco, il fisico e la mente ne risentono

Chi si mantiene al di sotto delle 8-10 ore di sonno - è quanto rammentano gli specialisti nella giornata mondiale a esso dedicata - risulta più esposto a russamento e apnee ostruttive del sonno e problemi di comportamento e sbalzi d’umore. Più alto anche il rischio di formulare una diagnosi errata di deficit dell’apprendimento e dell’iperattività (Adhd). Non solo. «Un sonno frammentato e disturbato predispone inoltre alla deposizione patologica nel cervello di proteine anomale, associate a fenomeni neurodegenerativi - dichiara Alfredo Berardelli, direttore del dipartimento di neuroscienze della Sapienza Università di Roma e presidente della Società Italiana di Neurologia -. Riconoscere un disturbo del sonno che ne comprometta qualità e durata del sonno notturno consente un tempestivo trattamento che eviterà anche pericolose conseguenze diurne quali disturbi dell'umore, cognitivi, di attenzione e sonnolenza».

Come aumentare le ore di sonno

Lo scarso riposo è quello caratterizzato dalla difficoltà nell'addormentarsi e dai frequenti risvegli. Come fare allora a riposare di più? Suddividendo innanzitutto le ore della giornata, per alternare quelle di sonno alla veglia. Importante è anche rilassarsi - a livello fisico e mentale - in avvicinamento alle ore di riposo. Nei casi più difficili può essere utile anche ridurre le ore di sonno per qualche giorno, in modo da avvertire la stanchezza e poter poi allungare i periodi di stacco. Dormire bene è importante a tutte le età, a maggior ragione in una fase in cui lo sviluppo cerebrale è in pieno svolgimento. E dunque durante l’infanzia e l’adolescenza, cosa che non accade invece in quasi 4 ragazzi su 10: soprattutto a causa dell’uso di dispositivi elettronici in camera da letto. Entro i due anni, i bambini dovrebbero dormire almeno 11 e non più di 14 ore al giorno: compresi i sonnellini. Nella fascia d’età 3-5 anni dovrebbero riposare da dieci a tredici ore al giorno. Durante il periodo scolastico, fino a 12 anni, il tempo da dedicare al sonno dovrebbe essere compreso tra 9 e 12 ore. Il tempo da dedicare al riposto scende a 8-10 ore negli adolescenti (13-18 anni).

L’impatto di Covid-19 sul sonno

Secondo i recenti dati dell’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno, nel nostro Paese circa 1 adulto su 4 soffre di insonnia cronica o transitoria. Sono soprattutto le donne ad essere maggiormente interessate: circa il 60 per cento rispetto al totale. «Numerosi studi che si sono occupati delle conseguenze provocate dalla infezione da Sars-CoV-2 evidenziano come l’insonnia si posizioni al secondo posto, dopo il disturbo d’ansia, nelle sequele psichiatriche dei pazienti Covid-19 - afferma Giuseppe Plazzi, direttore del Centro per lo Studio e la Cura dei Disturbi del Sonno dell'Università di Bologna -. Inoltre l’insonnia, una volta comparsa, tende a divenire una condizione permanente. Considerando i considerevoli fattori di rischio associati a una insonnia persistente gli studi hanno fatto emergere le importanti implicazioni per prognosi e trattamento dell’insonnia».