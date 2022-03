Come evacuazioni e attacchi alle centrali rafforzano l'offensiva russa

Questa mattina la Russia ha dichiarato la tregua e accordato l'apertura di corridoi umanitari per l'evacuazione della popolazione civile dalle città di Mariupol e Volnovakha. Nelle cancellerie occidentali e all'Onu continua a tenere banco, intanto, il tema delle centrali nucleari, un obiettivo dell'avanzata russa che, inevitabilmente, suscita grande preoccupazione. Perché è così importante il controllo delle infrastrutture energetiche, anche a costo di correre enormi rischi?

"Io sono molto scettico sugli enormi rischi - dice a RaiNews.it Gianandrea Gaiani, direttore del magazine online Analisi Difesa - nessuno ha interesse a causare un incidente radioattivo, neanche i russi: sarebbero i primi a essere coinvolti insieme agli ucraini. Non dimentichiamo, poi, che il confine russo è a 200 chilometri da Zaporizhzhia", l'impianto in cui si è sviluppato un incendio, durante i combattimenti, venerdì mattina, e provocare una fuga radioattiva "sarebbe senza senso sia ai fini dell’operazione militare sia ai fini dell’impatto che avrebbe sulla Russia stessa e sui soldati russi in Ucraina".

Secondo Gaiani "questo allarmismo rientra nella propaganda di guerra, che è legittima da parte degli ucraini, ma è anche legittimo per noi farci la tara pur essendo schierati al loro fianco". Che si combatta per le centrali energetiche "credo sia inevitabile, le forze russe stanno risalendo da sud la riva orientale del Dnepr e le trovano" lungo il percorso. Soprattutto però "conquistare le centrali energetiche consente a Mosca di spegnere l’Ucraina, o buona parte, è una capacità che potrebbero spendersi nell’ambito dei negoziati per aumentare il peso delle richieste russe. Poi c’è l’aspetto strategico di assumere il controllo delle infrastrutture".

I corridoi umanitari aiutano davvero i civili o concederli è una mossa più utile alla Russia che agli ucraini? "Fanno molto bene ai civili perché li fa uscire da una zona di guerra". Si parla però di cinque ore di interruzione delle ostilità, non sono poche? "È comunque un’opportunità per evacuare il maggior numero possibile di civili, ciò è già vantaggioso in una guerra in cui finora la Russia ha cercato il più possibile di limitare le vittime, sia tra le proprie file, sia tra le forze ucraine, sia tra i civili. Questa è una guerra che i russi stanno combattendo al risparmio sulle vite umane, perché evidentemente non considerano gli ucraini un popolo nemico. Ci sono milioni di russi che hanno parenti in Ucraina, un quarto degli ucraini che hanno il doppio passaporto, il tentativo di vincere la guerra senza fare troppe vittime è evidente dall’inizio delle operazioni".

"Mosca", spiega poi Gaiani "ha già fatto operazioni di evacuazione del genere con i corridoi umanitari in alcune città siriane, riuscendo a fare uscire molti cittadini prima dei combattimenti, tranne in alcune città siriane dove erano trattenuti dalle milizie jihadiste come scudi umani. In Ucraina credo che questo problema non ci sia e che quindi sia possibile evacuare un gran numero di civili. Poi c’è un vantaggio tattico: una volta fatta l’evacuazione le guarnigioni ucraine sono ancora più incoraggiate ad arrendersi, perché ci saranno meno remore da parte della Russia a impiegare in maniera più massiccia il potenziale di fuoco di cui dispongono".

"Questa operazione ha anche il vantaggio di favorire la resa di guarnigioni ucraine la cui resistenza non avrebbe più molto senso - conclude - è difficile ipotizzare contrattacchi ucraini su vasta scala che possano ribaltare la situazione militare. Una volta fatti uscire i civili, le guarnigioni sarebbero incoraggiate ad arrendersi dal fatto che la Russia potrebbe mettere in campo un potenziale offensivo molto più grande proprio per il fatto di avere molti meno civili esposti al fuoco".