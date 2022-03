Commissione europea: "Abolire subito i passaporti d'oro a russi e bielorussi"

Siamo abituati a pensare la cittadinanza come un diritto. E non come un privilegio.

Ma la realtà è diversa e la Commissione europea ce lo ricorda con una nuova esortazione a non concedere i 'passaporti d'oro'. Sono passaporti europei, emessi a favore di chi è nato fuori dall'Europa, e sono d'oro perché pagati a peso d'oro o concessi come contropartita di investimenti effettuati nel paese di rilascio dell'ambito documento. Riguardano i “paperoni” esteri che vengono a investire in Europa e vogliono avere mano libera nell'uscire ed entrare dentro l'area Schengen.

Ma adesso le sanzioni nei confronti della Russia cambiano lo scenario e, di conseguenza, anche le regole non scritte valide solo fino a poco tempo fa. Gli investitori russi passano da benvoluti a persone nel mirino della controffensiva europea e Nato, che trova nei passaporti negati o ritirati una nuova arma di ricatto contro Putin.

A dettare le nuove regole da Bruxelles è la Commissione Europea, che emette una raccomandazione nella quale chiede di abrogare "immediatamente" i programmi di cittadinanza destinati agli investitori, i cosiddetti 'passaporti d'oro' o 'permessi di soggiorno d'oro', dato che alcuni cittadini russi e bielorussi che "sostengono in modo significativo la guerra in Ucraina" potrebbero aver acquisito la cittadinanza nell'Ue, e quindi il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen. Si chiede persino di valutare la revoca della cittadinanza o dei permessi di soggiorno già concessi in passato a russi e bielorussi.

Per il commissario alla Giustizia Didier Reynders: "I valori europei non sono in vendita. Riteniamo che la vendita della cittadinanza mediante 'passaporti d'oro' sia illegale a norma del diritto dell'Unione, metta in grave pericolo la nostra sicurezza e apra la strada alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all'elusione fiscale". Parole sacrosante, verrebbe da dire, valide sempre ma, strumentalmente, oggi più valide di prima. Una misura per colpire russi e bielorussi finiti nella lista degli 'indesiderati'.

"Il diritto di circolare liberamente all'interno dello spazio Schengen - aggiunge la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson - è uno dei nostri maggiori punti di forza. Per evitare che si abusi di questo diritto sono necessari controlli rigorosi. Ora più che mai, di fronte alla guerra, dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che i russi e bielorussi colpiti dalle sanzioni o che sostengono la guerra di aggressione di Putin non possano entrare nell'Ue grazie ai loro soldi".

Come durante la Riforma protestante, nata contro la vendita delle indulgenze. Nel 1517 papa Leone X, volendo ricostruire la basilica di S. Pietro a Roma e non disponendo dei mezzi necessari, aveva bandito una speciale indulgenza plenaria per coloro che avessero fatto un'offerta in denaro. Lo sconto offerto da questi certificati d'indulgenza era proporzionato all'importo di denaro offerto. Uno scandalo al quale pose fine il movimento promosso da Lutero. Adesso la riforma viene da Bruxelles e parla direttamente agli stati membri dell'Unione europea.