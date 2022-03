Con la pandemia i bambini sono ingrassati da 3 a 5 chili in un anno

Nell'ultimo anno di pandemia nei bambini americani tra i 5 e gli 11 anni si è visto un aumento un aumento medio del peso di tre e fino a cinque chili. Un quadro del tutto simile per i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima della pandemia registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%. Sotto accusa non solo il peggioramento delle abitudini alimentari e la riduzione dell'attività fisica, ma anche il fatto che le famiglie sono lasciate sole ad affrontare il problema e spesso non si rendono conto dei chili di troppo dei figli: quattro mamme su dieci vedono infatti i propri figli in forma fisica anche se in sovrappeso o obesi.

"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad". L'analisi è di Mariacarolina Salerno, presidente della Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e Direttore dell'Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali dell'Università Federico II di Napoli. "E' fondamentale tornare a muoversi eseguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione".

"C'è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora più duramente, aggiunge Maria Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp .

Secondo lo studio sulle abitudini alimentari dei ragazzi, il problema non si esaurirà con la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso.