Concorrente rimase paralizzato durante "Ciao Darwin": due dirigenti Mediaset a processo per lesioni

Era il 2019 e un concorrente della trasmissione di Canale 5 Ciao Darwin rimase paralizzato durante le registrazioni di uno dei giochi a cui avrebbe partecipato. Dopo tre anni di indagini, sono stati rinviati a giudizio, con l’accusa di lesioni colpose gravissime, i quattro dirigenti ritenuti responsabili dell’incidente dalla Procura di Roma; due di questi, fanno parte della società Mediaset che produce lo storico show condotto da Paolo Bonolis. La prima udienza davanti al Gup è fissata per il prossimo 20 aprile.

I fatti

Il tragico episodio risale all’aprile del 2019: nel corso delle registrazioni di uno dei giochi, nell’ambito della seguitissima trasmissione di Canale 5 (in cui due squadre si sfidano a colpi di prove di resistenza e giochi di abilità), il concorrente Gabriele Marchetti – all’epoca 54enne – si fece male nel gioco dei rulli al Genodrome: perse l’equilibrio saltando da un rullo all’altro e cadde in una piscina sottostante, alta poco più di un metro. Marchetti venne immediatamente soccorso, dal momento che l’incidente apparve subito molto grave; trasportato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I di Roma, nonostante una lunga degenza (un anno in ospedale) e una serie di operazioni, rimase totalmente paralizzato. Da allora, è accudito dalla moglie, dal figlio e da un infermiere specializzato, che si prendono cura di lui a casa.

Quattro indagati a processo

La magistrata titolare delle indagini, Alessia Miele, ha così riassunto i motivi della sua richiesta al Gip: l’incidente si sarebbe potuto evitare se tutte “le misure necessarie di prevenzione e protezione dei concorrenti” fossero state assunte, oltre alla valutazione dell’idoneità della vittima al gioco”. Ora che le indagini sono state chiuse, la Procura romana ha ottenuto il rinvio a giudizio di coloro che fin dall’inizio della vicenda sono stati indagati per i fatti: i due dirigenti Sandro Costa e Massimo Porta, rappresentanti della società Rti che produce lo show, Massimiliano Martinelli, dirigente della Maxima (l’azienda che ha fornito l’attrezzatura per il gioco) e Giuliana Giovannotti, dirigente della Sdl 2005, responsabile del casting dei concorrenti. Secondo l’accusa, questi ultimi non sarebbero stati adeguatamente istruiti prima della partecipazione al gioco.

I reati contestati ai quattro sono lesioni colpose gravissime e la violazione di una serie di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le accuse, compare anche l’errata progettazione del Genodrome, che non avrebbe tenuto conto delle conseguenze di un’eventuale caduta in piscina. A Gabriele Marchetti, rimasto paralizzato dopo quella sfortunata partecipazione, non è rimasto altro che commentare: “La mia vita e quella della mia famiglia è stata distrutta da un gioco”.