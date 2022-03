Conference League, Roma nei quarti ritrova i norvegesi del Bodoe Glimt

La Roma giocherà la prima partita dei quarti della Conference League, contro il Bodoe Glimt in trasferta, il 7 aprile. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, con vittoria dei norvegesi per 6-1 in casa, il 21 Ottobre scorso ed un pareggio per 2-2, all'Olimpico lo scorso 4 novembre.

In caso di qualificazione alle semifinali, la squadra di Mourinho se la vedrà con la vincente del quarto fra il Leicester ed il Psv Eindhoven, giocando l'andata in trasferta.

Nell'altra semifinale, si affronteranno la vincente delle sfide Feyenoord-Slavia Praga, e di Marsiglia-Paok Salonicco.

Questo il quadro degli accoppiamenti disegnati dal sorteggio di oggi, lungo la strada che porta alla finale del 25 Maggio, che si terrà in Albania, alla National Arena di Tirana.

Lo schema delle sfide della Conference League

QUARTI DI FINALE (andata 7 Aprile, ritorno 14 Aprile)

Bodo/Glimt (Nor) - ROMA (ITA), Feyenoord (Ola) - Slavia Praga (Cze), Marsiglia (Fra) - Paok Salonicco (Gre), Leicester (Ing) - Psv Eindhoven (Ola)

SEMIFINALI (andata 28 Aprile, ritorno 5 Maggio)

vincente Leicester/Psv, vincente Bodo/Glimt/ROMA

vincente Feyenoord/Slavia Praga - vincente Marsiglia/Paok Salonicco.