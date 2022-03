Vertice Ue, Draghi: "Sull'energia ci sono passi in avanti"

“È stato un Consiglio molto importante, focalizzato sulla discussione sull'energia, poi si è parlato di Covid, dell'atteggiamento dell'Ue sull'Ucraina”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue. "Sull'aspetto dell'energia ci sono stati passi in avanti e la cosa importante è stata arrivare a conclusioni che non fossero divisive tra i diversi Paesi partner" ha aggiunto.

Sui beni energetici e tetto al prezzo del gas, avremo proposta di Commissione europea per maggio

"Ogni Paese europeo ha una situazione di partenza molto diversa per l'approvvigionamento - ha spiegato Draghi - , e dobbiamo considerare questa diversità: abbiamo tenuto il punto sul sostegno a famiglie e imprese, la tassazione dei profitti straordinari e la possibilità di un price cap: si è deciso che la Commissione esplorerà queste proposte con gli stakeholders e ci sarà un Consiglio dei ministri dell'Energia: per maggio avremo proposte a tal riguardo, e una proposta della commissione sulla possibilità di spacchettare la formazione del presso dell'energia elettrica da quello del gas".

Aiuto da Usa con il GNL

Sui ben energetici, "gli Stati Uniti hanno dimostrato la volontà di aiutare l'Europa. La prima azione è l'invio di 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto. Si tratta del 10% di quanto viene importato dalla Russia". "C'è stata anche una disponibilità vaga non ancora quantificata da parte dal Canada" di aiutare l'Europa con il gas liquefatto.

Per lavorare il GNL acquisteremo altri 2 rigassificatori

"Vedremo come sarà suddiviso il Gnl che arriverà dagli Usa, immagino in proporzioni eque. L'importante è vedere come funzioneranno i nostri rigassificatori, noi ne abbiamo tre di cui due piccoli. Con la disposizione data al ministro Cingolani di acquistare due rigassificatori, che sono navi galleggianti, contiamo di essere in grado di assorbire la nostra quota dagli dagli Usa". Da qui al 2030 gli Usa hanno proposto di mandare in Europa 50 miliardi di metri cubi di gas.

Entro 2 settimane avremo piano di diversificazione degli approvvigionamenti

Sui tempi per arrivare a una indipendenza dal gas russo, Draghi ha detto: "Spero che i progressi saranno significativi e rapidi per le prime quantità, fino al 50%, poi sarà più difficile avvicinandosi al 100%. Penso che entro un paio di settimane saremo in grado di presentare un piano di diversificazione degli approvvigionamenti dettagliato. Ma la realtà è in totale evoluzione, c'è un notevole dinamismo, un senso di collaborazione tra politica, imprenditori, società interessate".

Da Macron proposta di un fondo per energia e difesa

Quelle per sostenere famiglie e imprese "sono iniziative per il momento di carattere nazionale. Macron ha proposto un Fondo per energia e difesa che andrà a finanziare molte delle opere in infrastrutture che sono necessarie come i rigassificatori, e poi le interconnessioni richiederanno grandi investimenti". Il premier ha ricordato che "la penisola Iberica non è connessa col resto d'Europa e anche l'Italia potrebbe meglio essere connessa con la Spagna. Gli investimenti che non sono solo in connessioni di gas ma anche per il trasporto dell'idrogeno in prospettiva, sono quindi infrastrutture fondamentali. Sviluppando questo sistema di connessione i paesi del Sud Europa possono diventare un hub di energia per il resto dell'Ue".

Sull'obbligo di pagare il gas russo in rubli prospettato dal presidente russo Putin: "Confermo quello che ho detto ieri: questa viene considerata una violazione dei contratti che specificano che i pagamenti sono in euro e dollari. Ora la Commissione europea sta esaminando gli aspetti legali. Ma “non ci aspettiamo una riduzione delle forniture. A riprova del fatto che la Russia cerca di usare il potere sul mercato, che invece dovremmo fare noi essendo gli unici acquirenti, c'è il fatto che la Russia abbia chiesto il pagamento in rubli a Gazprom ma non alla compagnia che trasporta gas liquido, perché quello lo possiamo prendere anche altrove”.

Sull'idea di mettere un tetto ai prezzi, secondo Draghi è possibile: "Si può mettere perché il fornitore ha solo un cliente, quello che sta dall'altra parte del tubo, cioè l'Europa, che per inciso è il più grosso acquirente di gas naturale del mondo quindi ha un forte potere di mercato. Per questo la presidente von der Leyen ha proposto la possibilità di acquisti congiunti che vengono coordinati dalla commissione europea".