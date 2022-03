Coppa Davis, Slovacchia-Italia 1-1 dopo i primi due singolari

Termina 1-1 la prima giornata del match tra Slovacchia e Italia, valido per il turno preliminare della Davis Cup e in programma sul veloce indoor della "NTC Arena" di Bratislava.

Dopo il successo nel primo singolare di Jannik Sinner (n.11 Atp) per 6-4 4-6 6-4 su Norbert Gombos (110), è arrivata la sconfitta inattesa di Lorenzo Sonego. Il tennista torinese, numero 21 del ranking mondiale, si è arreso per 7-6(2) 6-3 a Filip Horansky (203), chiamato in extremis a sostituire il numero uno slovacco Alex Molcan (66), risultato positivo al Covid.

Domani, sabato, si parte con il doppio: in campo Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia. A seguire la sfida tra Horanskyi e Sinner e in chiusura quella tra Gombos e Sonego.