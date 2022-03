Presidenziali Corea del Sud, testa a testa tra Lee Jae-myung e Yoon Suk-yeol

Come previsto dagli exit poll di ieri, lo spoglio delle schede per le presidenziali sudcoreane prospettano un testa a testa tra il candidato conservatore, Yoon Suk-yeol, e quello progressista, Lee Jae-myung. Il margine tra i due, è troppo ristretto per dare un'indicazione su chi sarà il prossimo inquilino della Casa Blu.

Con circa il 30% delle schede contate, Lee ha ottenuto il 49,6% dei voti contro il 47,1% di Yoon. Un exit poll congiunto delle stazioni televisive KBS, MBC e SBS in precedenza aveva previsto che Yoon, del People Power Party di opposizione, avrebbe preso il 48,4% dei voti espressi, battendo Lee del Partito Democratico con il 47,8%. Ma un altro exit poll della rete televisiva JTBC prevedeva l'opposto, che Lee avrebbe sconfitto Yoon di 0,7 punti percentuali. I funzionari elettorali hanno affermato che il conteggio dei voti potrebbe richiedere più tempo del solito a causa del tempo di votazione esteso per i pazienti COVID-19 e che il vincitore potrebbe non essere chiaro fino all'inizio di giovedì.

La Commissione elettorale nazionale ha stimato che abbiano votato circa 34 milioni su 44 milioni di aventi diritto di età pari o superiore a 18 anni. Circa 16 milioni hanno votato durante la votazione anticipata la scorsa settimana. L'affluenza alle urne dopo la chiusura delle urne di mercoledì (ricordiamo che la Corea del sud è avanti di 8 ore rispetto al nostro fuso orario) è stata quindi del 77,1%, la quinta più alta da quando il paese ha ripristinato le elezioni presidenziali dirette nel 1987, dopo decenni di dittatura militare. Il vincitore entrerà in carica a maggio e servirà un solo mandato di cinque anni come leader della decima economia più grande del mondo. Si tratta di una delle elezioni presidenziali più combattute della storia sudcoreana. Le precedenti elezioni del 2017 avevano portato alle urne il 77,2 per cento degli elettori. Gli esponenti conservatori puntavano a un maggiore coinvolgimento nella speranza di chiudere il ciclo politico progressista.

Dai primi commenti l'esito dei primi spogli ha suscitato sollievo da parte degli esponenti del Partito democratico, la formazione progressista di Lee, che temevano in un risultato peggiore. Nello stesso tempo, gli esponenti del Partito del potere del popolo di Yoon si sono mostrati preoccupati: si attendevano un risultato più agevole per il loro candidato.