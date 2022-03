Cori razzisti, la curva del Verona chiusa per un turno

Divieto di ingresso a Verona in curva sud. Questa la decisione assunta dal giudice sportivo nei confronti della “curva sud” dell'Hellas Verona come sanzione per i cori razzisti durante l'ultima partita di campionato, giocata contro il Napoli.

“Curva sud” è la firma sullo striscione contro Napoli e i napoletani ritrovato nella notte prima del match. La sanzione è arrivata non per lo striscione, ma per i cori di insulto, "intonati in più occasioni", di “matrice territoriale, percepiti chiaramente in tutto l'impianto durante l'intero svolgersi della gara".

Inoltre, giudice ha voluto punito anche "cori di discriminazione razziale" contro i giocatori del Napoli Koulibaly e Osimhen.

La prossima partita del Verona in casa sarà il 3 aprile contro il Genoa.