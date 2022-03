Cos'è l'alopecia: come riconoscere e affrontare il disturbo di Jada Pinkett

Il pugno di Will Smith per difendere la moglie Jada Pinkett vittima di una battuta sulla sua alopecia, è stato uno dei momenti più commentati degli Oscar 2022.

Ma cos’è esattamente l’alopecia e quali sono le cause di questo problema? Lo abbiamo chiesto a Luca Barbieri, dermatologo dell’ambulatorio di tricologia, all’Istituto dermatologico San Gallicano di Roma.

Una patologia che riguarda anche le donne

Sebbene la caduta dei capelli sia un problema che interessa soprattutto gli uomini, l’alopecia è una vera e propria patologia che può riguardare anche le donne.

Ci sono diversi tipi di alopecia. Una prima distinzione possibile è tra alopecia androgenetica (la calvizie, caduta dei capelli che riguarda circa l’80% degli uomini), e l’alopecia areata, una malattia autoimmune organo specifica: il sistema immunitario riconosce una parte del bulbo pilifero come estraneo e lo distrugge, provocando una risposta infiammatoria auto indotta, ovvero la caduta dei capelli.

L’alopecia areata è caratterizza tipicamente da un’improvvisa caduta dei capelli in piccole chiazze di forma rotondeggiante od ovulare.

Si tratta di un cambiamento nell’aspetto fisico spesso fonte di ansia e disagio, tanto da arrivare ad avere un forte impatto sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono, in particolar modo quando riguarda le donne.

Cause e fattori di rischio

I motivi che possono scatenare l’alopecia sono numerosi: genetici; ormonali (ad es. quando è coinvoltala tiroide); nutrizionali (il diradamento del cuoio capelluto può essere generato molto spesso da carenze nutrizionali importanti, come nel caso dell’anoressia); psicologici (periodi prolungati di stress causati da traumi o depressione); chimico-farmacologici (forti cure chimico-farmacologiche come la chemioterapia).

Ai primi sintomi è importante rivolgersi allo specialista

Se si nota una perdita improvvisa di capelli, superiore rispetto alla norma è importante rivolgersi presto ad un medico dermatologo per diagnosticare correttamente l’alopecia e individuare il trattamento più adeguato.

Diagnosi

La diagnosi è principalmente clinica, si basa su un’accurata anamnesi del paziente e alcuni esami diagnostici. Sono molto utili gli esami del sangue, la tricoscopia (o dermatoscopia del cuoio capelluto, un esame rapido e non invasivo) e la microscopia confocale. In casi selezionati può essere richiesta la biopsia del cuoio capelluto e un esame istologico.

Trattamenti

Le cure variano a seconda della causa che ha scatenato il problema. Molto spesso è necessario intervenire perché non sono frequenti i casi in cui il problema si risolva spontaneamente. In particolare, se alla base del disturbo c’è un problema organico può essere necessaria una terapia farmacologica, sia topica che sistemica. In aggiunta possono essere molto utili trattamenti locali.