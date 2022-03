Cosa è la Z diventata il simbolo dei sostenitori dell'invasione russa in Ucraina

Dal primo giorno dell'invasione dell'Ucraina nessuno ha potuto fare a meno di notare i s imboli dipinti in vernice bianca sui mezzi militari russi, e molti si sono chiesti che volessero significare. Un'interpretazione tra le più accreditate vuole che servano a distinguere i mezzi russi da quelli molto simili in dotazione alle forze armate di Kiev, e prevenire il fuoco amico . Qualche dubbio sorge pensando che, stando così le cose, agli ucraini basterebbe dipingere uno dei simboli sui loro veicoli per evitare di essere attaccati dalle forze nemiche. I simboli in ogni caso sono più d'uno, potrebbero perciò indicare la provenienza, o la destinazione, delle unità militari di appartenenza. Quella nel tweet che riportiamo qui sotto è la spiegazione fornita dallo Stato maggiore di Kiev.

Tra questi simboli, la "Z" sembra aver seguito un destino particolare, diventando una marca di riconoscimento tra i sostenitori dell'invasione. Difficile ricostruire chi abbia avuto l'idea per primo. Un ruolo non secondario sembra averlo avuto però Maria Butina. Inizialmente assistente di un membro di Russia Unita, il partito di Putin, Butina si trasferì negli Stati Uniti alcuni anni fa, partecipò alle attività della potente lobby delle armi National Rifle Association e intrattenne rapporti con il partito Repubblicano e con la campagna di Trump per le presidenziali 2016. Nel giugno 2018 fu arrestata per cospirazione e per aver agito illegalmente come agente straniero, nell'ottobre 2019 fu espulsa dagli Stati Uniti. Nel 2021 è stata eletta nelle liste di Russia Unita alla Duma, la camera bassa. Da una settimana, non perde occasione di mostrarsi ovunque (Duma compresa) con addosso t-shirt con la "Z" e dai suoi profili social invita i suoi follower a fare lo stesso, incitando a sostenere presidente e forze armate.

La Z, a giudicare da quanto si trova sui social network, va moltiplicandosi sulle magliette dei russi, sulle auto private, nei flash mob pro-Putin di cui si diffondono foto dall'alto in cui la lettera è tracciata dai corpi dei manifestanti, nel merchandising in vendita su internet. L'atleta russo Ivan Kuliak ha gareggiato con una "Z" sul petto alla Coppa del Mondo di ginnastica artistica in Qatar.

Ma perché proprio la Z, tra i vari simboli adottati sui mezzi militari? Anche qui fioriscono le ipotesi. Va innanzitutto detto che la Z non è una lettera dell'alfabeto cirillico. Il suono corrispondente alla Z latina è indicato dalla lettera З, molto simile al numero 3. Facile pensare allora alla trinità ortodossa (Padre, figlio, spirito santo) rappresentata dai nazionalisti serbi con le tre dita della mano, anch'esso diventato, in quel contesto, un simbolo di riconoscimento. Oppure all'ideologia panrussa sposata da Putin, la grande nazione "una e trina" composta da Russia, Bielorussia e Ucraina. L'identificazione tra Z e 3, tuttavia, non trova grandi riscontri. Interpretazioni più diffuse quelle per cui vorrebbe dire "per la vittoria" ovvero "Za pobedy", oppure "Zapad", Ovest, la direzione dell'invasione.