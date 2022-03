Tumore neuroendocrino del pancreas: cos'é la malattia che ha colpito Fedez

Nessuna malattia demielinizzante. È stato lo stesso Fedez a svelare il suo problema di salute: un tumore neuroendocrino del pancreas. Vediamo di cosa si tratta.

Tumori neuroendocrini: di cosa si tratta?

I tumori neuroendocrini - circa 2.700 le diagnosi annue in Italia - sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro per sintomi e per localizzazione. Possono colpire vari organi del corpo e in comune hanno il fatto di originare dalle cellule del sistema neuroendocrino, specializzate nella produzione di ormoni e di neuropeptidi specifici. Nel 60 per cento dei casi si sviluppano a livello dello stomaco, dell'intestino, del fegato e, per l’appunto, del pancreas. Mentre l'altra sede più frequente è rappresentata dall'apparato respiratorio, a livello dei bronchi. Aree in cui la componente cellulare neuroendocrina - così come nell’ovaio e nella cute - è più diffusa.

La malattia è spesso silente

Sebbene possano manifestarsi a qualsiasi età, i tumori neuroendocrini si verificano più spesso tra la quarta e la sesta decade di vita. Nella maggior parte dei casi, queste neoplasie non si associano a sintomi evidenti e risultano perciò di difficile diagnosi. Diagnosi che in molti casi avviene in maniera fortuita, nel corso di accertamenti richiesti per scopi diversi. Quando la massa tumorale ha dimensioni significative o compromette la funzionalità di specifici organi, queste forme di cancro presentano sintomi correlati all'aumentata produzione di sostanze biologicamente attive. Per esempio, i pazienti colpiti da un insulinoma presentano crisi ipoglicemiche e svenimenti soprattutto a digiuno. Ma il più frequente tumore neuroendocrino è la sindrome da carcinoide: associata all'eccessiva secrezione di serotonina da parte delle cellule tumorali. La malattia si manifesta con diarrea, vampate di calore, broncospasmo, scompenso cardiaco, sudorazione, perdita di peso e comparsa di lesioni cutanee.

I tumori neuroendocrini del pancreas

A Fedez è stato asportato un tumore neuroendocrino del pancreas. Queste forme di cancro colpiscono la parte endocrina della ghiandola: che secerne gli ormoni insulina, glucagone, gastrina e peptide intestinale vasoattivo. Sono anche i tumori meno gravi tra quelli che possono interessare il pancreas, considerando la prognosi spesso infausta dell’adenocarcinoma. «Due terzi di tutti i tumori neuroendocrini del corpo umano interessano il pancreas - afferma Annamaria Colao, ordinario dell’Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana di Endocrinologia -. Ci sono tumori di primo grado, come l’insulinoma, riconoscibili dall’aumentata produzione ormonale. E altri - di primo, secondo e terzo grado - che vengono definiti non funzionanti. Non si ha, cioè, una produzione ormonale. Bensì una crescita che determina compressione degli organi limitrofi». I primi sono quelli più benigni, trattabili con gli analoghi della somatostatina. Mentre nel caso dei tumori non funzionanti - come accaduto nel caso di Fedez - l’approccio è essenzialmente chirurgico sulle forme di primo e secondo grado. In seguito, in base al risultato dell’esame istopatologico, l’intervento può essere accompagnato dalla terapia ormonale o radiometabolica. La malattia metastatica, invece, raramente viene trattata in sala operatoria. In questa fase, si predilige agire con i farmaci: chemioterapia, analoghi della somatostatina, terapie a bersaglio molecolare.

Come avviene la diagnosi?

Un tumore neuroendocrino del pancreas tende a manifestarsi in maniera piuttosto aspecifica: con dolore addominale, perdita di peso, anoressia e nausea. I segni meno frequenti includono l’ittero ostruttivo, una emorragia intra-addominale o la comparsa di una massa palpabile. Per la diagnosi, dopo una biopsia, si ricorre alla diagnostica per immagini (PET-TC) utilizzando gli analoghi della somatostatina radiomarcati. L’obiettivo è quello di determinare l’entità della diffusione della malattia per pianificare il trattamento più appropriato. A questi esami si aggiunge quasi sempre l’ecoendoscopia, che fornisce immagini ad alta risoluzione del pancreas e può rilevare lesioni di diametro 2-3 millimetri.

La scelta del centro di cura

La diagnosi e la terapia di questi tumori richiedono un approccio integrato che include le competenze di diverse figure professionali: il gastroenterologo, l'oncologo, l'endocrinologo, l'internista, il patologo, il radiologo, il medico nucleare, il chirurgo e il radioterapista. Una questione che oggi viene ribadita ormai quasi in tutti i casi, in ambito oncologico. Ma che risulta ancora più vera quando si è alle prese con un tumore raro. «Ecco perché il principale problema di un paziente colpito da una neoplasia neuroendocrina è la scelta della struttura a cui affidarsi – aggiunge Colao -. Le lacune nell'assistenza possono pregiudicare l'esito delle cure, riducendo le opportunità di trattamento e la gestione efficace della malattia». In Italia i centri di eccellenza riconosciuti dalla Società Europea per lo studio dei Tumori Neuroendocrini sono otto. Quattro di questi sono a Milano: l’ospedale San Raffaele, l’Istituto Clinico Humanitas, l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Europeo di Oncologia. A cui aggiungere quelli di Verona, Bologna, Roma (in sinergia tra il Gemelli e l’ospedale Sant’Andrea) e Napoli (Federico II).