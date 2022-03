Cosa ha di diverso il vaccino Hipra all'esame dell'Ema

Il vaccino Hipra, sviluppato dall'omonima azienda spagnola e all'esame dell'agenzia del farmaco europea (Ema), contiene due componenti della proteina spike, quella che consente al virus Sars-Cov-2 di legarsi alle cellule umane. Il meccanismo differisce dunque dai vaccini a mRna (Pfizer e Moderna), come da quelli adenovirali (Astrazeneca e Jannsen), mentre è simile a quello di Novavax, con un'importante differenza però: mentre Novavax introduce nel corpo umano l'intera proteina spike, quella ricavata dal virus originario isolato a Wuhan a gennaio 2020, i frammenti contenuti nel nuovo preparato, riprodotti in laboratorio, corrispondono a parti della proteina spike delle varianti alfa, identificata a ottobre 2020 nel Regno Unito, e beta, rilevata in Sudafrica il successivo dicembre.

Quando viene somministrato, il sistema immunitario del paziente identifica le due proteine come estranee e inizia a produrre le sue difese, gli anticorpi e le cellule T, efficaci i primi nella risposta immediata, le seconde in quella a lungo termine.

A differenza inoltre di tutti i vaccini approvati finora, non è pensato per il ciclo primario, prima e seconda dose, ma solo come booster (dose aggiuntiva) per chi ha già ricevuto un vaccino a mRna o adenovirale.

Come nel caso dei vaccini anti Covid-19 approvati in precedenza, Ema si avvale dello strumento della rolling review, che in situazioni di emergenza consente di velocizzare i tempi dell'esame. I risultati preliminari di studi di laboratorio e clinici sugli adulti, finora, suggeriscano che la risposta immunitaria con il vaccino Hipra possa essere efficace contro Sars-Cov-2, comprese le varianti come Omicron. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continuerà fino a quando non saranno disponibili evidenze sufficienti per una richiesta formale di autorizzazione all'immissione in commercio.