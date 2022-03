Covid: continua la crescita della curva epidemica, il tasso di positività è al 15%

Sono in salita i casi di coronavirus oggi rispetto a quelli di ieri come sono ancora in aumento se confrontati con i casi di giovedì scorso. Continua la crescita della curva epidemica.

I casi del giorno sono 78.895, +6.327 rispetto ai 72.568 di ieri. Ma soprattutto sono + 24.665 confrontati con quelli di giovedì 10 marzo scorso (54.230). Su base settimanale circa il 45% in più..

In calo le terapie intensive, sono 4 in meno (ieri -25) e in tutto sono 473. Così come 13 in meno sono i ricoveri ordinari (ieri -63), 8.397 in tutto.

I decessi sono in calo e sono 128, mentre ieri erano 137.

Sono 529.882 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 490.711 Il tasso di positività è al 15%, leggermente superiore rispetto al 14,8% di ieri e molto di più riguardo al 12,5% del 10 marzo. Giovedì scorso i tamponi erano stati 453.341.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.