Covid, oggi 73.195 nuovi contagi e 59 vittime. Numeri in calo rispetto a ieri

Sono 73.195 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.621. Le vittime sono invece 159, in calo rispetto alle 170 di ieri.

Sono stati effettuati 486.813 tamponi, contro i 524.899 di ieri. Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,8% di ieri. Sono 468 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.898, ovvero 27 in più rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 9.256 contagi, seguita da Lombardia (+9.141), Campania (+8.393), Veneto (+7.720) e Puglia (+7.129).

I casi totali salgono a 14.642.354. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 79.977 (ieri 55.303) per un totale che sale a 13.205.927. Gli attualmente positivi tornano a calare dopo diversi giorni di aumento, 5.772 in meno (ieri +15.938) scendendo a 1.277.044. Di questi, 1.266.678 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Intanto oggi l'ultima riunione del Comitato tecnico scientifico. "E' stata molto bella, c'era soddisfazione, hanno partecipato anche Speranza e Curcio. Nel corso del tempo abbiamo fatto 65 riunioni tra persone molto diverse che però poi hanno portato a conclusioni unanimi. Alla fine un po' di commozione aleggiava tra noi, insieme alla delusione di vedere la bizzarria dell'andamento dell'epidemia". Lo afferma a Rai Radio1, ospite della trasmissione 'Radio1 in vivavoce’, Donato Greco, epidemiologo e membro del Cts.