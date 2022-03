Covid: curva del contagio in deciso calo, 38.095 nuovi casi in 24 ore (ieri 41.400) e 210 decessi

Ancora in calo, sebbene rallentato rispetto agli ultimi giorni, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 38.095, contro i 41.400 di ieri e i 40.948 di venerdì scorso: una diminuzione su base settimanale del 7%, molto inferiore al -21% con cui si è chiusa la scorsa settimana.

I tamponi processati sono 388.836 (ieri 431.312) con un tasso di positività che sale dal 9,6% al 9,8%.

I decessi sono 210 (ieri 185): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.609.

Calano ancora le terapie intensive, 29 in meno (ieri -27) con 31 ingressi del giorno, ai minimi da oltre due mesi, e scendono complessivamente a 625, così come i ricoveri ordinari, 302 in meno (ieri -355), 9.297 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.948.859. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 55.818 (ieri 62.551) per un totale che sale a 11.769.463. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 17.675 (ieri -20.148) e scendono a 1.023.787. Di questi 1.013.865 pazienti sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

L'incremento nelle 24 ore dei nuovi casi di positività nelle regioni italiane: Lombardia 4.326, Puglia 3.888, Veneto 3.769, Lazio 3.702, Campania 3.622, Toscana 2.751, Sicilia 2.434, Emilia Romagna 2.162, Marche 1.502, Calabria 1.819, Piemonte 1.794, Sardegna 1.190, Umbria 1.068, Abruzzo 1.017, Liguria 925, Friuli Venezia Giulia 509, Basilicata 494, P.A. Bolzano 461, Molise 325, P.A. Trento 299, Valle d'Aosta 45.

