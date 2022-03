Covid: aumentano i ricoveri ordinari (+161) e le terapie intensive (+7) dopo 13 giorni di calo

Si conferma in salita la curva epidemica in Italia, che ha cambiato andamento la scorsa settimana, dopo un mese e mezzo di calo.

I nuovi casi sono 22.083, contro i 35.057 di ieri (ma il dato odierno è condizionato come sempre dai pochi tamponi del lunedì) e soprattutto i 17.981 di lunedì scorso: un aumento su base settimanale del 23%.

I tamponi processati sono 188.274 (ieri 296.246) con un tasso di positività che comunque scende leggermente dall'11,8 all'11,7%.

I decessi sono 130 (ieri 105): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 156.017.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Dopo 13 giorni consecutivi di calo tornano a salire i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (ieri -6) con 35 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 610, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 161 unità (ieri -146), 8.989 in tutto.

I casi totali arrivano a 13.048.774. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 30.513 (ieri 38.274) per un totale che sale a 11.884.397. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 7.981 in meno (ieri -2.490) e scendono a 1.008.360. Di questi 998.861 pazienti sono in isolamento domiciliare.

L'incremento nelle regioni italiane nelle ultime 24 ore dei nuovi casi di positività: Lazio 2.444, Sicilia 2.357, Campania 1.948, Emilia Romagna 1.853, Puglia 1.730, Lombardia 1.614, Veneto 1.567, Piemonte 1.537, Calabria 1.493, Toscana 1.420, Sardegna 790, Marche 783, Liguria 506, Umbria 501, Abruzzo 462, Basilicata 337, P.A. Bolzano 258, Friuli Venezia Giulia 187, Molise 163, P.A. Trento 117, Valle d'Aosta 20.

10 contagi a Ustica

Dopo oltre due anni di pandemia arrivano i primi 10 contagi da Covid sull'isola di Ustica. Anche Linosa aveva avuto qualche contagio, ma tutte e due le isole erano rimaste, nei due anni di pandemia, con zero contagi.

