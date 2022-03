Covid: 73.357 nuovi contagi e 118 decessi, ma il tasso di positività è in calo

Ancora segnali di calo per la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 73.357, contro i 75.616 di ieri ma soprattutto i 74.024 di sabato scorso: per il secondo giorno di fila i contagi sono leggermene inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco di questo colpo di coda di marzo.

I tamponi processati sono 504.185 (ieri 503.973), con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,5%.

I decessi sono 118 (ieri 146): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 158.700. Le terapie intensive tornano ad aumentare, 5 in più (ieri invariate) con 45 ingressi del giorno, e salgono a 452, così come i ricoveri ordinari, che crescono di 29 unità (ieri -35), 9.023 in tutto. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le analisi del CNR

La curva della percentuale dei positivi ai test molecolari del virus SarsCoV2 è vicina al picco e i dati dei prossimi giorni permetteranno di individuare esattamente il momento, mentre nelle prossime due settimane si prevede un aumento dei ricoveri nei reparti ordinari, degli ingressi giornalieri nelle terapie intensive, così come del numero dei decessi al giorno. E' quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

I dati dell'epidemia di Covid-19 aggiornati al 25 marzo indicano che, "a livello nazionale, la curva media della percentuale dei positivi ai test molecolari dovrebbe raggiungere un massimo a cavallo tra la settimana corrente e quella prossima. I dati dei prossimi giorni - osserva l'esperto -permetteranno una localizzazione precisa del massimo".

Il matematico osserva inoltre che "il valore dell'Rt, calcolabile in modo affidabile solo fino al 9 marzo (1.14), è stato in crescita accelerata dal 2 al 9 marzo" e che "questa settimana, il valore medio del numero di decessi al giorno, del numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e del numero di ingressi giornalieri nei reparti di terapia intensiva aumenteranno rispetto alla settimana scorsa. Si prevede -aggiunge - che, nelle prossime due settimane, questi valori continueranno ad aumentare o, raggiunto un massimo, non diminuiranno in modo sostanziale".