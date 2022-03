Abruzzo, Piemonte e provincia di Trento passano in zona bianca dal 7 marzo

Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento "passano in area bianca alla luce dei dati della Cabina di regia". A comunicarlo il ministero della Salute. Il cambio di colori scatterà da lunedì 7 marzo. Abruzzo e Piemonte, dopo essere state in area arancione, erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio.

Questo grazie a 14 giorni consecutivi di terapie intensive sotto la soglia critica del 20%, come stabilito dal governo.

Nessuna regione italiana - ad eccezione delle Marche - registra più numeri da zona arancione, ma occorre attendere due settimane con i ricoveri sotto quella soglia, per poter "scendere" di colore.