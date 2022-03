Covid: in Italia superati i 14 milioni di contagi da inizio pandemia. Oggi 76 mila nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 76.260 nuovi contagi da coronavirus, che portano a oltre 14 milioni i casi totali dall'inizio della pandemia. I decessi da ieri sono 153. È quanto emerge dall''ultimo aggiornamento del ministero della Salute.

Tutti i dati aggiornati in Italia e nel mondo

Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) è in leggero calo al 14.8%, a fronte di 513.744 tamponi effettuati, contro il precedente 15%. Ieri i nuovi casi erano stati 96.365 con 197 decessi e 641.896 tamponi.



Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 9.405 pazienti, con una diminuzione di 19 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 466, con un aumento di 11 unità. In isolamento domiciliare si trovano 1.217.485 persone, 26.302 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 12.685.306 persone, in aumento di 51.922 unità.



Sono attualmente positive in Italia 1.226.890 persone, cioè 26.283 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi in tutto sono 158.254 dall'inizio della pandemia.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lombardia: 9.206 casi, 15 decessi

Lazio: 8.340 casi, 10 decessi

Campania: 8.093 casi, 9 decessi

Puglia: 7.270 casi, 7 decessi

Sicilia: 6.481 casi, 20 decessi

Veneto: 6.287 casi, 12 decessi

Toscana: 5.280 casi, 21 decessi

Emilia-Romagna: 4.295 casi, 8 decessi

Calabria: 3.322 casi, 12 decessi

Piemonte: 2.820 casi, 3 decessi

Marche: 2.616 casi, 1 decesso

Abruzzo: 2.248 casi, 5 decessi

Sardegna: 2.225 casi, 7 decessi

Umbria: 2.150 casi, 2 decessi

Liguria: 1.539 casi, 2 decessi

Friuli Venezia Giulia: 1.278 casi, 13 decessi

Basilicata: 1.079 casi, 2 decessi

P.A. Bolzano: 686 casi, 2 decessi

Molise: 524 casi, 0 decessi

P.A. Trento: 451 casi, 2 decessi

Valle d'Aosta: 70 casi, 0 decessi