Covid: nuovi contagi in calo, oggi 30mila. Aumentano ricoveri e intensive

Come spesso avviene con l'aggiornamento del lunedì, il numero di nuovi contagi nelle 24 ore risente del minor numero di tamponi processati nel fine settimana. Oggi si sono registrati 30.710 nuovi casi, a fronte di un numero di tamponi pari a 211.535. Lunedì scorso i contagi erano stati 32.573 con 218.216 tamponi. I decessi sono 95. Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) scende al 14.5%, contro il 15.5% di ieri.

Tutti i dati aggiornati di Italia e mondo

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 9.983 pazienti, con un aumento di 338 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 487, con un aumento di 23 unità. In isolamento domiciliare si trovano 1.244.073 persone, 9.173 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 12.983.350 persone, in aumento di 40.300 unità.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 1.254.056, cioè 8.835 in meno rispetto all'ultimo rilevamento e per la prima volta in calo dal 10 marzo scorso. I decessi sono 95 nelle ultime 24 ore per un totale di 158.877 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 14.396.283 (+30.710). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 211.535, cioè 172.788 in meno rispetto al giorno precedente.



Questi i dati relativi alle regioni:



Lazio: 4.418 casi, 9 decessi

Campania: 3.723 casi, 7 decessi

Emilia-Romagna: 3.187 casi, 6 decessi

Puglia: 2.791 casi, 4 decessi

Lombardia: 2.718 casi, 8 decessi

Piemonte: 2.325 casi, 5 decessi

Veneto: 1.985 casi, 6 decessi

Toscana: 1.778 casi, 13 decessi

Calabria: 1.766 casi, 8 decessi

Sardegna: 1.000 casi, 7 decessi

Sicilia: 900 casi, 8 decessi

Abruzzo: 834 casi, 5 decessi

Umbria: 688 casi, 1 decesso

Liguria: 615 casi, 1 decesso

Basilicata: 532 casi, 0 decessi

Marche: 514 casi, 5 decessi

Friuli Venezia Giulia: 305 casi, 1 decesso

P.A. Bolzano: 291 casi, 1 decesso

P.A. Trento: 170 casi, 0 decessi

Molise: 147 casi, 0 decessi

Valle d'Aosta: 23 casi, 0 decessi