Contagi in salita in Uk, Germania e Francia. Gimbe: Italia rischia fino a 150mila casi al giorno

Il Covid torna a far paura in Europa: nell'ultima settimana, nel Regno Unito sono stati registrati oltre 534.000 nuovi casi di contagio, segnando un aumento del 44%.

In Francia, guardando solo ai giovani, 52.669 studenti sono risultati positivi al virus, ovvero 12.176 in più rispetto alla scorsa settimana. La causa, probabilmente, potrebbe essere l'abolizione dell'obbligo di indossare la mascherina in classe dal 14 marzo.

In Germania si parla di sesta ondata: il Robert Koch Institut, al 17 marzo, segnala 297.845 nuovi casi di Covid-19 confermati in laboratorio, 226 nuovi decessi e +2.097 nuovi ricoveri.

Considerando il trend, anche in Italia Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe - la Fondazione senza fini di lucro che lavora, anche con attività di ricerca, per favorire la diffusione di dati scientifici - lancia continui allarmi contro i cali di attenzione sul virus e avverte: "Il 'bizzarro' aumento di casi entro fine marzo potrebbe arrivare a 120-150 mila al giorno". Intanto, dall'ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS CoV-2, condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, è emerso che in Italia la variante Omicron resta quella predominante, con una prevalenza stimata del 99,86%. Osservando le due sottovarianti, "il lignaggio BA.2 ha una prevalenza del 44,07% e il BA.1 risulta ancora il più frequente con il 55,78% di prevalenza".