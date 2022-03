Covid, dal 1° aprile riaprono stadi e attività sportiva

Scattano le riaperture. E anche lo sport riapre. In linea con il graduale allentamento delle misure anticovid, il governo è al lavoro per ridurre le restrizioni anche nel mondo dello sport. Per assistere agli eventi, ma anche per gli atleti.

Così dal 1 aprile gli impianti sportivi potranno di nuovo sfruttare il 100% della capienza. Con qualche differenza però: all'aperto basta il green pass base, al chiuso invece fino al 30 aprile serve ancora il rafforzato. Resta però in tutti i casi obbligatoria la mascherina Ffp2.

Nel decreto allo studio del governo, si avvia poi anche la piena riapertura dell'attività sportiva. Dal primo aprile per l'attività sportiva all'aperto non serve più alcun tipo di certificazione. Ma serve avere il green pass rafforzato per le docce e gli spogliatoi. Lo stesso certificato che serve, almeno fino al 30 aprile, per chi pratica sport al chiuso.

Ma la riapertura vedrà una sua anticipazione a Palermo: grazie a una deroga firmata dalla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, allo Stadio Renzo Barbera gli spalti potranno riempirsi per intero già il prossimo 24 marzo quando l'Italia avrà la prima sfida decisiva per le qualificazioni mondiali contro la Macedonia.