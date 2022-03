Covid: per il tredicesimo giorno consecutivo calano le terapie intensive, 6 in meno (ieri -16)

Sono 35.057 i nuovi casi di positività al Covid contro i 39.963 di ieri, ma soprattutto i 30.629 di domenica scorsa.

I tamponi processati sono 296.246 (ieri 381.484) con un tasso di positività che sale dal 10,5% all'11,8%.

I decessi sono 105 (ieri 173): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.887.

Per il tredicesimo giorno consecutivo calano le terapie intensive, 6 in meno (ieri -16) con 37 ingressi del giorno, e scendono complessivamente a 603, così come anche i ricoveri ordinari, 146 in meno (ieri -323), 8.828 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 1.016.341, in calo di 2.490 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.887. I dimessi e i guariti sono 11.853.884, con un incremento di 38.274 rispetto a ieri.

L'incremento dei nuovi casi di positività registrati nelle regioni e province autonome italiane nelle ultime 24 ore: Sicilia 4.017, Lazio 3.923, Lombardia 3.627, Campania 3.421, Veneto 3.029, Puglia 2.929, Toscana 2.487, Emilia Romagna 2.089, Marche 1.619, Calabria 1.327, Umbria 1.132, Piemonte 1.108, Abruzzo 918, Sardegna 846, Liguria 818, Friuli Venezia Giulia 453, Basilicata 399, P.A. Bolzano 366, Molise 290, P.A. Trento 228, Valle d'Aosta 35.

