Covid: continua il calo dei ricoveri (-355) e delle terapie intensive (-27). Positività al 9,6%

Ancora in calo, sebbene in rallentamento rispetto agli ultimi giorni, la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 41.400, contro i 36.429 di ieri ma soprattutto i 46.169 di giovedì scorso.

I tamponi processati sono 431.312 (ieri 415.288) con un tasso di positività che sale dall'8,8% al 9,6%. I decessi sono 185 (ieri 214): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.399.

Calano ancora le terapie intensive, 27 in meno (come ieri) con 52 ingressi del giorno, e scendono complessivamente a 654, così come i ricoveri ordinari, 355 in meno (ieri -502), 9.599 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.910.506. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 62.551 (ieri 49.352) per un totale che sale a 11.713.645. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 20.148 in meno (ieri -11.620) e scendono a 1.041.462. Di questi 1.031.209 pazienti sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

L'incremento quotidiano dei nuovi casi di positività al Covid nelle regioni italiane rilevato nelle 24 ore: Lazio 4.771, Sicilia 4.411, Lombardia 4.386, Veneto 3.918, Puglia 3.696, Campania 3.627, Toscana 2.879, Emilia Romagna 2.304, Calabria 1.805, Piemonte 1.780, Sardegna 1.305, Abruzzo 1.213, Marche 1.158, Liguria 1.062, Umbria 935,Friuli Venezia Giulia 607, Basilicata 535, P.A. Bolzano 527, P.A. Trento 344, Molise 325, Valle d'Aosta 25.

