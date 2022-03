Covid: si conferma il calo delle terapie intensive (-27) e dei ricoveri (-502). Positività all'8,77%

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 36.429 contro i 46.631 di ieri e i 49.040 di una settimana fa. I tamponi processati sono 415.288 (ieri 530.858) con un tasso di positività stabile, 8,77% (ieri 8,8%), ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 214 (ieri 233): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.214.

Calano ancora le terapie intensive, 27 in meno (ieri -6) con 40 ingressi del giorno, e scendono complessivamente a 681, così come i ricoveri ordinari, 502 in meno (ieri -395), 9.954 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Gli attualmente contagiati sono in discesa a 1.061.610 (-12mila), di cui 1.050.975 isolati a casa, 681 nelle terapie intensive (-27) e 9.954 nelle aree mediche (-502). I guariti nelle ultime 24 ore sono 49.352 per un totale di oltre 11,65 milioni da inizio pandemia.

L'incremento quotidiano dei nuovi casi di positività al Covid nelle regioni italiane nell'arco delle ultime 24 ore: Lombardia 4.713, Campania 3.650, Sicilia 3.450, Veneto 3.434, Puglia 3.302, Emilia Romagna 2.421, Toscana 2.413, Lazio 2.312, Piemonte 1.961, Calabria 1.566, Sardegna 1.172, Marche 1.092, Abruzzo 1.085, Liguria 985, Umbria 908, Friuli Venezia Giulia 585, Basilicata 410, P.A. Bolzano 377, Molise 320, P.A. Trento 244, Valle d'Aosta 40.

