Il commissario Figliuolo decade, dal primo aprile al suo posto l'Unità operativa

Conto alla rovescia per l'addio di Francesco Figliuolo alla struttura commissariale anti-Covid. Dal 31 marzo cessa lo stato di emergenza e dunque finisce la sua missione anche il generale che potrà dedicarsi a tempo pieno a guidare il Comando operativo di vertice interforze (Covi).

Il passaggio di consegne è indicato all'articolo 2 del decreto legge di giovedì scorso sul superamento dello stato di emergenza. Dal 1 aprile l'italia non sarà più in stato di emergenza covid e di conseguenza decadono il comitato tecnico scientifico e la struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc (fino al 31 dicembre) per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale. Il direttore dell'Unità - che "agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario" - sarà nominato con un decreto del presidente del Consiglio. Ci sarà inoltre un vicario, un dirigente di prima fascia del ministero della Salute. Sarà l' 'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia' ad operare fino al 31 dicembre 2022 con le stesse funzioni. Dall'1 gennaio 2023 il ministero della Salute subentrerà poi all'Unità, che dunque lavorerà per complessivi nove mesi.

La campagna vaccinale - che Figliuolo ha guidato a partire dall'1 marzo del 2021, succedendo a Domenico Arcuri - ha somministrato finora 135 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Il ciclo primario è stato concluso da 49,7 milioni di italiani (l'83,9% della popolazione complessiva). Hanno fatto la terza dose 38,6 milioni di persone (il 65,2% del totale). Nei periodi più caldi le somministrazioni hanno anche superato le 600mila al giorno. Negli ultimi mesi c'è stato un netto calo. Ieri, ad esempio, sono state iniettate soltanto 54mila dosi. Sono 4 milioni e 490 gli italiani che ancora non sono stati vaccinati.

Il Covi, l'organismo che il generale Francesco Figliuolo guiderà, coordina, pianifica e dirige le operazioni dei quasi diecimila militari italiani impegnati in missioni all'estero.