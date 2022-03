Covid, in Cina oltre 4 mila casi in 24 ore. Lockdown per 4,5 milioni di persone

I circa 4,5 milioni di abitanti della città di Jilin, capoluogo dell'omonima provincia nord-orientale della Cina, non lontana dalle frontiere con la Corea del Nord e la Federazione Russa, dovranno rimanere chiusi a casa per i prossimi 3 giorni. Lo hanno deciso le autorità in seguito a un aumento dei casi di contagio da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 4.053 nelle ultime 24 ore, due terzi dei quali proprio in quella regione.

Anche la città di Changchun, nella stessa area, i cui 9 milioni di abitanti sono chiusi a casa dall'11 marzo, renderà le misure più restrittive a partire da stasera, e solo il personale sanitario sarà autorizzato a uscire.

Ieri, la Cina ha registrato due morti per Covid: non succedeva da oltre un anno. Per gestire la nuova ondata della pandemia legata soprattutto alla variante Omicron, nella provincia di Jilin si sono costruiti 8 ospedali temporanei e due centri per le quarantene.