Covid, lieve crescita del tasso di positività. Leggero calo per i nuovi casi, salgono le vittime

Sono 53.127 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I morti sono 156. Il tasso di positività si assesta al 12,5% (+0,5% rispetto a ieri). 8.274 i ricoverati con sintomi, -140 rispetto a ieri. 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35.

425.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 453.341. Venerdì scorso i casi erano stati 38.095, per cui l'incremento su base settimanale è del 39,4%.

La regione con il maggior numero di casi si conferma il Lazio con 6.052, seguito da Lombardia (5.861), Sicilia (5.497), Campania (5.001) e Puglia (4.748). I casi totali arrivano a 13.268.459. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 48.481 (ieri 85.787) per un totale che sale a 12.135.331. Gli attualmente positivi sono 5.324 in più, diventando 976.479, dei quali 967.678 in isolamento domiciliare. Le vittime totali dall'inizio della pandemia 156.649.

I dati nelle singole regioni

Ecco i dati regione per regione: Valle D'Aosta 33 nuovi contagi e nessun decesso; Piemonte 1.945 nuovi casi e 4 decessi; Liguria 1209 nuovi casi e 4 morti; Lombardia 5.861 casi e 19 morti; PA Bolzano 650 nuovi casi e 2 decessi; Trentino 294 contagi; Veneto 4.461 nuovi casi, i decessi 6; Friuli-Venezia Giulia 640 nuovi contagi e 5 decessi; Emilia Romagna 2.900 casi e 12 decessi; Toscana 3.938 nuovi casi, 18 decessi; Marche 1.528 nuovi casi; Umbria 1.836 nuovi positivi e nessun morto; Abruzzo 1.378 nuovi positivi e 4 decessi; Molise 246 nuovi casi; Lazio 6.052 nuovi casi e 17 morti; Campania 5.001 nuovi casi e 6 decessi; Puglia 4.748 casi e 12 morti; Basilicata 733 nuovi casi e 5 decessi; Calabria 2.451 nuovi casi e 7 morti; Sicilia 5.497 nuovi casi e 25 morti; Sardegna 1.696 casi e 5 morti.

Otto regioni in zona bianca

Da lunedì prossimo Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute alla luce dei dati della cabina di regia.